Sheinbaum llevará a la CIDH muerte de migrante en custodia de ICE y exige justicia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que ha instruido al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, para que las gestiones relacionadas con la muerte de un migrante mexicano bajo custodia del Immigration and Customs Enforcement (ICE) trasciendan las notas diplomáticas y se presenten ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sheinbaum subrayó que “no podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos”.
El caso, que ha reavivado la polémica sobre la detención de migrantes sin documentos, muestra que, aun cuando algunos son empleados por empresas estadounidenses, la falta de papeles migratorios los expone a la violencia y a la muerte en centros de detención. La autoridad mexicana señaló que, aunque el gobierno de EE. UU. responde a los requerimientos jurídicos, continúan los fallecimientos de connacionales bajo custodia.
El Ejecutivo federal adelantó que las nuevas medidas tendrán carácter jurídico y que, al día siguiente, el secretario de Relaciones Exteriores presentará un informe preliminar sobre los avances y las acciones a implementar. Entre las acciones previstas se encuentran la interposición de recursos legales ante tribunales estadounidenses, la solicitud de investigaciones independientes y la presión diplomática para que se revisen los protocolos de detención.
Sheinbaum también cuestionó la práctica de enviar a migrantes a centros de detención sin garantías de seguridad, y reiteró el compromiso de su gobierno de proteger los derechos humanos de los mexicanos en el extranjero.