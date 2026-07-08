Sheinbaum llevará a la CIDH muerte de migrante en custodia de ICE y exige justicia

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El gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció la puesta en marcha de nuevas medidas legales tras el fallecimiento de un migrante mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en EE. UU. La iniciativa incluye gestiones diplomáticas y presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/07/2026 10:07 AM.
En México y editada el 08/07/2026 10:40 AM.