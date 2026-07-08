Sheinbaum condiciona relación con Perú a acercamiento de Keiko Fujimori tras ruptura diplomática

En la conferencia matutina titulada “La Mañanera del Pueblo”, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que el restablecimiento de la relación diplomática con Perú depende de un acercamiento por parte de la presidenta electa, Keiko Fujimori. Sheinbaum señaló que, hasta la fecha, no ha mantenido contacto directo con Fujimori y que, por tanto, esperará la iniciativa peruana.
La ruptura de relaciones entre ambos países se produjo en 2025, cuando el gobierno mexicano expresó su apoyo al expresidente peruano Pedro Castillo, quien se encontraba detenido, y otorgó asilo político a la exministra de Salud, Betssy Chávez Chino. México sostuvo que la detención de Castillo era “ilegal”, lo que desencadenó la decisión del gobierno peruano de cortar los lazos diplomáticos tras la invasión de la embajada mexicana en Lima.
Sheinbaum recordó que, a diferencia del caso con Ecuador, donde México tomó la iniciativa de romper relaciones, en el caso peruano “ellos rompieron la relación”. Añadió que la postura mexicana se mantuvo firme en defensa de los derechos humanos y la libertad política, pero que la reapertura del canal diplomático requerirá la voluntad de la nueva administración peruana.
El tema sigue en desarrollo y las autoridades mexicanas continúan monitoreando la situación, mientras la comunidad internacional observa los posibles impactos en la cooperación regional.