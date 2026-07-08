Sheinbaum condiciona relación con Perú a acercamiento de Keiko Fujimori tras ruptura diplomática

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, indicó que aún no ha recibido comunicación de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, y que esperará su iniciativa para reanudar los lazos bilaterales, rotos en 2025 tras el respaldo mexicano al exmandatario peruano Pedro Castillo y la concesión de asilo a la exministra Betssy Chávez.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/07/2026 10:15 AM.
En México y editada el 08/07/2026 10:44 AM.