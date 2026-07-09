Lenia Batres propone debatir impuestos a herencias y Afores para redistribuir la riqueza

En un video publicado en su canal de YouTube, la ministra Lenia Batres, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), expresó su respaldo a la posibilidad de que los beneficiarios de recursos de Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) y de herencias estén sujetos al Impuesto Sobre la Renta (ISR). La ministra recordó que, en una reciente resolución del pleno del máximo tribunal, se determinó que los recursos provenientes de la cuenta de ahorro de una persona trabajadora fallecida deben quedar exentos de impuestos al equipararse a una herencia.
Batres puntualizó que, según el artículo 93 de la Ley del ISR, los ingresos derivados de una herencia o legado están exentos de tributación. Sin embargo, argumentó que la exención no siempre se ha aplicado en México y defendió la necesidad de gravar dichos recursos como único mecanismo eficaz para redistribuir la riqueza. Señaló que 24 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya aplican este impuesto, por lo que la medida no es extraordinaria.
La ministra aclaró que cualquier modificación a la legislación del ISR corresponde al Congreso de la Unión, no a la Corte, y dejó la discusión abierta para que los legisladores evalúen la propuesta.
Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, manifestó su rechazo a la postura de Batres, aunque reconoció que el cobro de impuestos a herencias es una práctica común en otras naciones y no la consideró “extraña”.
El debate se inserta en un contexto de discusión nacional sobre la equidad fiscal y la necesidad de financiar programas sociales mediante una mayor recaudación de los sectores con mayor capacidad económica.