Lenia Batres propone debatir impuestos a herencias y Afores para redistribuir la riqueza

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La ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres, manifestó su apoyo a que los beneficiarios de herencias y de cuentas de Afores paguen Impuesto Sobre la Renta, argumentando que el gravamen es un mecanismo de redistribución de la riqueza. La propuesta, que requiere acción del Congreso, generó debate con la presidenta de la CDMX, Claudia Sheinbaum.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/07/2026 01:03 PM.
En México y editada el 09/07/2026 01:37 PM.