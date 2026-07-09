Sheinbaum anuncia alerta por celular para huracanes y lluvias; estará lista en dos meses

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La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que el sistema de alertamiento celular, desarrollado por la ATDT, la CNPC y el SMN, entrará en operación en dos meses, convirtiendo a México en uno de los tres países de América con esta herramienta, mientras advierte sobre la intensificación del fenómeno de El Niño.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/07/2026 01:27 PM.
En México y editada el 09/07/2026 03:37 PM.