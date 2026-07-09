Sheinbaum anuncia alerta por celular para huracanes y lluvias; estará lista en dos meses

En la conferencia de prensa matutina celebrada en el Palacio Nacional, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, anunció que en un plazo de dos meses estará operativo el nuevo sistema de alertamiento telefónico para fenómenos meteorológicos. El proyecto, impulsado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), enviará mensajes de texto a los teléfonos móviles de los habitantes de las zonas donde se prevean huracanes, ciclones y lluvias intensas.
Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, señaló que México se une a Estados Unidos y Chile como los únicos países del continente americano que cuentan con este tipo de sistema de alerta temprana, lo que representa un avance significativo en la gestión del riesgo y la protección de la población.
Sheinbaum también advirtió que, según los estudios, el fenómeno de "El Niño" será más intenso durante este año y el siguiente, con una probabilidad del 63 % de que se presente como un evento muy fuerte. El coordinador general del SMN, Fabián Vázquez, explicó que "El Niño" es una interacción entre la temperatura de la atmósfera y el océano que se repite cada dos a siete años, y que se espera que su pico máximo ocurra en diciembre, manteniéndose durante el próximo año.
El pronóstico indica una disminución de lluvias en el centro y sur del país durante el verano, mientras que el norte experimentará mayor humedad en invierno. Además, se anticipan temperaturas altas en la primavera del siguiente año.
El nuevo sistema de alertamiento celular busca reducir los tiempos de respuesta ante emergencias climáticas, permitir una evacuación oportuna y minimizar los daños a la infraestructura y a la vida de los ciudadanos.