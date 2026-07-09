México reclama a EE. UU. por exhibir solicitudes de extradición contra políticos y exfuncionarios

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La Secretaría de Relaciones Exteriores de México envió un oficio a la embajada estadounidense señalando la falta de confidencialidad en la publicación de las solicitudes de detención provisional y extradición contra el gobernador de Oaxaca, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios, advirtiendo que la divulgación vulnera el derecho al debido proceso.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/07/2026 08:43 AM.
En México y editada el 09/07/2026 10:01 AM.