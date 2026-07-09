México reclama a EE. UU. por exhibir solicitudes de extradición contra políticos y exfuncionarios

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México emitió el 30 de abril un oficio dirigido a la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, en el que reprocha la falta de confidencialidad al hacer públicas las solicitudes de detención provisional con fines de extradición presentadas por el Departamento de Justicia estadounidense contra el gobernador de Oaxaca, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y ocho exfuncionarios.
El documento, firmado por el Director de Asuntos Jurídicos de la SRE, advierte que la divulgación de dicha información vulnera el derecho al debido proceso y contraviene los principios de confidencialidad que rigen las solicitudes de extradición. En él, el gobierno mexicano agradece al Departamento de Justicia de EE. UU. por su colaboración, pero le insta a recordar a sus fiscales el compromiso de mantener la reserva de la información sensible en futuros casos.
Asimismo, la SRE solicita que se tomen medidas para asegurar que cualquier solicitud de detención provisional o de extradición no sea divulgada ni puesta a disposición del dominio público. En cumplimiento de una orden de la presidenta Claudia Sheinbaum, la SRE ha puesto a disposición del público dos documentos adicionales: uno que detalla el contexto del caso, incluyendo las acusaciones y los nombres de los requeridos, y otro redactado en inglés que resume las seis líneas de comunicación mantenidas con el gobierno estadounidense.
El reclamo forma parte de una estrategia más amplia del gobierno mexicano para proteger la integridad de los procesos judiciales internacionales y garantizar el respeto a los derechos humanos de los funcionarios investigados.