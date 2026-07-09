Exdirector de Pemex es vinculado por violencia vicaria y enfrentará proceso en prisión preventiva

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La Fiscalía General del Estado de Morelos imputó al exdirector de Petróleos Mexicanos cargos de violencia familiar y violencia vicaria, tipificado en el Código estatal. Una jueza de control ordenó su prisión preventiva tras la denuncia de su esposa, María Felicia Jiménez Lavié, quien expuso los hechos en un video de YouTube.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/07/2026 08:34 AM.
En México y editada el 09/07/2026 10:07 AM.