Centro Público de Formación en IA de México recibe el reconocimiento WSIS Champion 2026 de la ONU

El Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial (IA), desarrollado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), fue distinguido con el reconocimiento WSIS Champion 2026 en la categoría Desarrollo de Capacidades, uno de los premios más prestigiosos que otorgan anualmente la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
La distinción se entregó durante la ceremonia de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (WSIS) celebrada en Ginebra, Suiza, donde la secretaria general de la UIT, Doreen Bogdan‑Martin, elogió al proyecto por colocar a las personas en el centro del desarrollo digital y demostrar cómo la innovación tecnológica puede generar beneficios sociales.
El jurado internacional destacó el modelo de la ATDT por ofrecer capacitación gratuita en habilidades digitales de alta especialización, dirigida prioritariamente a personas y familias de bajos ingresos. Los cursos intensivos de cinco meses incluyen certificaciones en áreas estratégicas de IA y tecnologías emergentes, con el objetivo de ampliar oportunidades laborales y reducir brechas de desigualdad.
Para poner en marcha el centro, la ATDT contó con la colaboración de instituciones académicas como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Tecnológico Nacional de México (TecNM) y el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec). Además, empresas tecnológicas globales participan mediante tutorías y certificaciones que fortalecen la preparación de los estudiantes.
Los Premios WSIS reconocen proyectos que utilizan las tecnologías de la información y la comunicación para impulsar el desarrollo económico y social. El comité internacional consideró que el modelo mexicano es eficiente, sostenible y replicable, al combinar educación digital especializada, cooperación público‑privada y uso responsable de recursos públicos.
Según la ATDT, este reconocimiento respalda la estrategia del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para democratizar el acceso a tecnologías emergentes, impulsar la innovación y consolidar la soberanía tecnológica del país.