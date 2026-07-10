Centro Público de Formación en IA de México recibe el reconocimiento WSIS Champion 2026 de la ONU

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El Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, impulsado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), obtuvo el galardón WSIS Champion 2026 en la categoría Desarrollo de Capacidades, otorgado por la ONU y la UIT en Ginebra. El premio reconoce su modelo de capacitación gratuita y especializada que busca reducir la desigualdad y fortalecer el talento digital del país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/07/2026 01:31 PM.
En México y editada el 10/07/2026 02:08 PM.