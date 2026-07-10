Capturan a Alejandro Álvarez Puga por investigación de presunta red de empresas fantasma

El 9 de julio de 2026, la Policía Federal Ministerial detuvo a Alejandro Álvarez Puga en el Bulevar Kukulcán, zona hotelera de Cancún, a las 21:26 horas. Álvarez Puga, empresario y cuñado de la conductora Inés Gómez Mont, fue puesto a disposición de un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, en la Ciudad de México.
Según el Registro Nacional de Detenciones, el detenido se encontraba en traslado al momento de la consulta. Las autoridades no han especificado formalmente los cargos, pero la investigación apunta a su participación en una red de empresas fantasma utilizada para triangular 2,950 millones de pesos provenientes de dos contratos adjudicados por el Gobierno Federal.
El operativo se dio a conocer tras la emisión de una ficha de búsqueda por parte de la Fiscalía General de la República. La investigación sugiere que la estructura empresarial ficticia habría servido para desviar recursos públicos, aunque aún se esperan mayores detalles y pruebas que sustenten la acusación.
Álvarez Puga es hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga y cuñado de Inés Gómez Mont, figura mediática conocida por su trayectoria en la televisión. Hasta la fecha, la familia no ha emitido declaraciones oficiales sobre la detención.
El caso sigue en desarrollo y se espera que la Fiscalía presente cargos formales ante el juez competente, quien determinará la medida cautelar que corresponda.