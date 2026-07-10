Capturan a Alejandro Álvarez Puga por investigación de presunta red de empresas fantasma

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El empresario y abogado Alejandro Álvarez Puga fue arrestado la noche del 9 de julio en Cancún, Quintana Roo, bajo sospecha de integrar una red de empresas fantasma que habría triangulado casi 3 mil millones de pesos provenientes de contratos federales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/07/2026 09:10 AM.
En México y editada el 10/07/2026 09:31 AM.