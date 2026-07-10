México recupera 17,878 bienes culturales y reabre el Museo de Sitio de Teotihuacán tras 20 años

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El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que, desde 2018, se han recuperado 17,878 piezas arqueológicas, históricas y etnográficas, y anunció la reapertura del Museo de Sitio de la zona arqueológica de Teotihuacán tras más de dos décadas de clausura.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/07/2026 02:51 PM.
En México y editada el 10/07/2026 03:05 PM.