México recupera 17,878 bienes culturales y reabre el Museo de Sitio de Teotihuacán tras 20 años

Recuperación histórica de bienes patrimonialesEl director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Joel Omar Vázquez, anunció que desde octubre de 2018 se han recuperado 17,878 bienes culturales, de los cuales 3,716 fueron repatriados durante la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. El ritmo de recuperación supera al de gobiernos anteriores.
Desglose por país de origenDe los bienes recuperados, 3,369 provienen de Estados Unidos, 174 de Italia, 133 de Canadá, 19 de Francia y 7 de España.
Reapertura del Museo de Sitio de TeotihuacánLa secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, dio a conocer la reapertura del Museo de Sitio de la zona arqueológica de Teotihuacán, cerrado durante más de veinte años. La rehabilitación, con una inversión de 7 millones de pesos, incluyó restauración arquitectónica y una renovación museográfica que permitirá exhibir piezas inéditas al público.
La Colección Gelman y su regreso a MéxicoCuriel de Icaza informó que la Colección Gelman, compuesta por 160 piezas, regresará a México en 2028 después de dos años en España. La muestra, que será recibida por el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, reunirá 68 obras representativas del arte moderno mexicano del siglo XX, marcando su reencuentro con el público tras casi veinte años de ausencia.
Estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno de México para fortalecer la conservación, recuperación y difusión del patrimonio cultural del país.