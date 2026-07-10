Jorge Jesus asume la dirección técnica de la Selección de Portugal

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La Federación Portuguesa de Fútbol anunció que Jorge Jesus, de 71 años, será el nuevo seleccionador nacional, sustituyendo a Roberto Martínez tras la eliminación de Portugal en los octavos de final del Mundial 2026.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 10/07/2026 11:35 AM.
En México y editada el 10/07/2026 01:47 PM.