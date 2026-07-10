Gabriela Cuevas asegura que México está listo para recibir grandes eventos tras el Mundial

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Gabriela Cuevas, representante del gobierno mexicano ante la FIFA, afirmó que el país demostró estar preparado para organizar cualquier evento tras el Mundial de fútbol más grande de la historia. Señaló una derrama económica estimada en 50 mil 000 millones de pesos y una ocupación hotelera cercana al 80‑90 % en las ciudades sede. Además, destacó el programa “Mundial Social” y la Copa Escolar como legados permanentes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/07/2026 08:53 AM.
En México y editada el 10/07/2026 09:48 AM.