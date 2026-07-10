Gabriela Cuevas asegura que México está listo para recibir grandes eventos tras el Mundial

En una entrevista con Milenio Televisión y Alejandro Domínguez, Gabriela Cuevas concluyó su encargo de 20 meses afirmando que México está listo para organizar cualquier evento de magnitud internacional, tras haber albergado el Mundial de fútbol más grande jamás realizado, con 48 equipos, 104 partidos y tres países sede.
El balance del torneo se estructuró en tres ejes: la organización del Mundial, el desarrollo del “Mundial Social” y el desempeño de la Selección Mexicana, que, según Cuevas, “nos hizo volver a creer, volver a soñar, volver a estar nerviosos hasta el último segundo del partido”.
En materia económica, la representante adelantó una derrama estimada en 50 mil 000 millones de pesos. La ocupación hotelera alcanzó niveles cercanos al 80 % en la mayoría de las ciudades sede y hasta 90 % en Jalisco; Quintana Roo registró noches con 95 % de ocupación a pesar de no haber partidos.
El “Mundial Social” buscó trasladar los beneficios del evento a todo el país, incluyendo la instalación de pantallas, mobiliario y capacitación digital en 35 mil pequeños comercios. La Copa Escolar contó con la participación de aproximadamente 1 millón 200 mil alumnos y se consolidará como una iniciativa anual.
Ante los lamentables fallecimientos de cinco personas durante los festejos masivos, Cuevas reconoció los hechos y calificó la respuesta del gobierno de la Ciudad de México como “responsable”. Autoridades de Nuevo León y Jalisco implementaron ajustes, ampliando la cantidad de pantallas para reducir aglomeraciones.
Con estos resultados, la representante subrayó que México ha demostrado su capacidad logística, económica y social para futuros eventos de gran escala.