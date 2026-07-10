Noroña arremete contra Ignacio Mier por excluirlo de la presidencia del Senado

El senador de Morena Gerardo Fernández Noroña manifestó su inconformidad con las declaraciones de Ignacio Mier Velazco, coordinador del partido en el Senado, en las que descartó la posibilidad de que Noroña sea reelegido como presidente de la Mesa Directiva a partir del 1 de septiembre.
Mier había indicado que la definición del próximo presidente de la Mesa Directiva se decidiría por consenso entre la bancada guinda y los partidos aliados, pero sin incluir a Noroña como candidato. En un mensaje difundido en sus redes sociales, Noroña calificó esas declaraciones de “desafortunadas” y sostuvo que, antes de hacerlas públicas, Mier debió dialogar directamente con él, pues se trata de un asunto interno de la bancada.
El legislador explicó que envió un mensaje privado a Mier solicitando una explicación, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. Aseguró que no busca escalar el conflicto ni provocar una confrontación dentro de Morena, subrayando que la unidad del movimiento debe prevalecer sobre aspiraciones personales.
Noroña recordó que su llegada a la presidencia de la Mesa Directiva fue fruto de un acuerdo político interno, después de que no se respetara el compromiso de que encabezara la coordinación de la Cámara de Diputados. También rememoró intentos previos para impedir que asumiera la presidencia del Senado, los cuales no prosperaron.
Respecto a la posibilidad de buscar un nuevo periodo al frente de la Mesa Directiva, el senador indicó que aún no ha tomado una decisión definitiva y que consultará con sus compañeros legisladores para conocer si cuenta con respaldo para una eventual candidatura.