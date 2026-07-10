Noroña arremete contra Ignacio Mier por excluirlo de la presidencia del Senado

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El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, reprocha a Ignacio Mier Velazco haberlo excluido de la posible reelección a la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, calificando la decisión de “desafortunada” y exigiendo una explicación directa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/07/2026 03:33 PM.
En México y editada el 10/07/2026 03:40 PM.