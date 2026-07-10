Del local a un hogar: la familia del pato Merlín estrena casa gracias al programa Bienestar

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La mascota no oficial del Mundial 2026, Merlín, y su familia obtuvieron una casa del programa Vivienda del Bienestar después de la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/07/2026 10:09 AM.
En México y editada el 10/07/2026 01:47 PM.