Rommel Pacheco abre las puertas de CONADE a atletas de taekwondo por conflicto federativo

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El director general de la CONADE, Rommel Pacheco, anunció una reunión abierta a padres, madres y deportistas de taekwondo para atender las inquietudes surgidas por la crisis que atraviesa la Federación Mexicana de Taekwondo. El funcionario reiteró su compromiso con el diálogo, el respeto institucional y el bienestar de los atletas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/07/2026 09:09 AM.
En México y editada el 10/07/2026 10:09 AM.