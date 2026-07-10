Rommel Pacheco abre las puertas de CONADE a atletas de taekwondo por conflicto federativo

El 10 de julio de 2026, Rommel Pacheco, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), utilizó sus redes sociales para informar que la entidad recibirá en sus instalaciones a madres, padres de familia y deportistas de taekwondo que deseen expresar sus preocupaciones respecto a la situación actual de la Federación Mexicana de Taekwondo.
El titular de la CONADE subrayó que los atletas seguirán siendo el eje central de las decisiones del organismo y enfatizó la importancia de escuchar a la comunidad deportiva mediante el diálogo y la construcción de acuerdos. "Creo en el diálogo, en el trabajo en equipo y en la construcción de acuerdos que permitan remar en la misma dirección por el bien del deporte mexicano. Escuchar a la comunidad deportiva es una responsabilidad que asumo con seriedad y respeto", declaró.
Pacheco también recordó que la CONADE mantendrá una postura de respeto hacia la autonomía de las federaciones deportivas nacionales y sus decisiones, siempre dentro del marco de sus estatutos y la normatividad vigente. Concluyó asegurando que la actual administración continuará privilegiando el diálogo, el respeto institucional y el bienestar de las y los atletas, manteniendo abiertas sus puertas para atender cualquier inquietud.