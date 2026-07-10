Sheinbaum exige cárcel para Los Chapitos y critica acuerdos con autoridades de EE.UU.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acusó a Estados Unidos de haber negociado con la facción de Los Chapitos, provocando una ruptura interna en el Cártel de Sinaloa y un aumento de la violencia en el estado. Exigió que los hijos de “El Chapo” y el propio Ismael “El Mayo” Zambada sean detenidos por autoridades mexicanas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/07/2026 09:11 AM.
En México y editada el 10/07/2026 09:28 AM.