Sheinbaum exige coordinación de agencias de seguridad de EE. UU. con México

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La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a las autoridades estadounidenses una mayor cooperación en materia de seguridad, denunció alianzas entre EE. UU. y grupos del crimen organizado, y pidió información sobre la ubicación de Ismael “El Mayo” Zambada.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/07/2026 11:40 AM.
En México y editada el 10/07/2026 01:57 PM.