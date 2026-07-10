Sheinbaum exige coordinación de agencias de seguridad de EE. UU. con México

En la conferencia de prensa matutina celebrada en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instó a las agencias de seguridad de Estados Unidos a establecer una coordinación estrecha con el gobierno mexicano. Sheinbaum sostuvo que la alianza de EE. UU. con cualquier grupo de la delincuencia organizada “nunca da resultados” y que dicha práctica ha generado violencia en territorio nacional.
La mandataria señaló que el gobierno estadounidense debería haber informado a México sobre la ubicación del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, y denunció una “contradicción” en las versiones oficiales respecto al traslado de Zambada García a los Estados Unidos.
Sheinbaum enfatizó que la coordinación en materia de seguridad no solo debe limitarse a la esfera federal, sino también involucrar a los gobiernos estatales para lograr resultados más eficaces. Añadió que los integrantes de organizaciones delictivas deben ser detenidos y reiteró que su administración no protege a ningún narcotraficante.
La presidenta concluyó reiterando la necesidad de una colaboración bilateral basada en la transparencia y el respeto a la soberanía, con el objetivo de combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad de los ciudadanos de ambos países.