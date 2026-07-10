Gobierno de Sheinbaum recupera 3,716 bienes culturales en cuatro países

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Desde 2024, la administración de Claudia Sheinbaum ha repatriado 3,716 piezas arqueológicas e históricas, mayor número que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, con la mayor parte de los bienes devueltos desde Estados Unidos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/07/2026 09:09 AM.
En México y editada el 10/07/2026 09:35 AM.