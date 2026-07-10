Gobierno de Sheinbaum recupera 3,716 bienes culturales en cuatro países

En la conferencia matutina conocida como “La Mañanera del Pueblo”, Joel Omar Vázquez Herrera, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), anunció que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha logrado la devolución de 3,716 bienes culturales que se encontraban en el exterior.
De ese total, 3,369 piezas fueron recuperadas en Estados Unidos, 174 en Italia, 133 en Canadá y siete en España. Estas piezas, que incluyen artefactos arqueológicos, obras de arte y objetos históricos, forman parte del patrimonio nacional y habían sido objeto de controversia por su salida del país sin la autorización correspondiente.
El logro supera ampliamente la cifra alcanzada durante el sexenio del exmandatario Enrique Peña Nieto, en el que se repatriaron 351 piezas. Según Vázquez Herrera, la estrategia del actual gobierno se basa en la cooperación internacional, la presión diplomática y la aplicación de la legislación mexicana sobre bienes culturales.
El INAH continuará trabajando con embajadas, museos y autoridades extranjeras para identificar y solicitar la devolución de los bienes que aún se encuentran fuera del territorio nacional, con el objetivo de preservar la historia y la identidad de México para las futuras generaciones.