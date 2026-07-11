Así funcionará la alerta en celulares que avisará sobre posibles huracanes en México

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La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, anunció que, en conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional, se están ultimando los detalles de una plataforma de alertas por teléfono móvil para avisar a la población de los riesgos y zonas seguras ante la posible llegada de huracanes a los 17 estados costeros de México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/07/2026 09:25 AM.
En México y editada el 11/07/2026 10:37 AM.