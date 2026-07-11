Así funcionará la alerta en celulares que avisará sobre posibles huracanes en México

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que se están afinando los últimos detalles de un sistema de alertamiento por telefonía celular que permitirá notificar a la población sobre la llegada de huracanes y las medidas de protección a tomar.
En entrevista con Milenio Televisión, Velázquez explicó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional de Protección Civil trabajan de manera coordinada para identificar riesgos, mitigar sus efectos y atender emergencias de forma unificada.
Según la funcionaria, el plan abarca a los 17 estados costeros del país, involucrando a autoridades federales, estatales y municipales. "Nos estamos coordinando para atender cualquier emergencia; estamos preparados para apoyar a la población", afirmó.
Los municipios y alcaldías serán los encargados de ejecutar acciones preventivas, como recorridos, diálogos con la comunidad, advertencias de riesgos y la difusión de zonas de seguridad y acciones a seguir.
Velázquez recordó que, en el Océano Pacífico, el pronóstico indica la posible formación de entre 18 y 21 huracanes en la temporada, aunque no todos impactarán territorio mexicano. "Debemos estar pendientes del aviso del SMN y respetar las indicaciones de las autoridades locales", recomendó.
En caso de ciclón, la autoridad exhortó a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales, resguardarse en sus hogares o, si se encuentran en áreas de riesgo, acudir a refugios temporales.