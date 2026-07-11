CNDH descarta pruebas que vinculen al Ejército con la desaparición de los 43 de Ayotzinapa

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En su Recomendación 208VG/2026, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluye que no existen pruebas que vinculen al Ejército con la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, señalando que la responsabilidad recae en autoridades locales y el grupo criminal Guerreros Unidos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/07/2026 09:18 AM.
En México y editada el 11/07/2026 10:13 AM.