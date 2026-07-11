Suben estímulos al IEPS: gasolina Magna y diésel tendrán más apoyo esta semana

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público eleva los estímulos fiscales al IEPS del diésel (26.26 %) y la gasolina Magna (15.95 %) del 11 al 17 de julio, con el objetivo de amortiguar el alza del petróleo internacional y evitar presiones inflacionarias en México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/07/2026 09:33 AM.
En México y editada el 11/07/2026 10:28 AM.