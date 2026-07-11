¿Homenaje o propaganda? La reunión de Quiñones con el alcalde desata críticas

La aparición de Julián "La Pantera" Quiñones en la oficina del alcalde Adrián de la Garza, pocos días después de la derrota de México ante Inglaterra en el Mundial 2026, provocó una serie de reacciones encontradas en la esfera pública.
El futbolista, máximo goleador de la Selección Mexicana en la justa, fue recibido oficialmente como reconocimiento a su trayectoria y al vínculo que mantiene con la ciudad regiomontana. Sin embargo, la visita coincidió con una oleada de críticas que cuestionan la exposición mediática del deportista junto a autoridades locales y el posible aprovechamiento político de su popularidad.
En redes sociales, los aficionados se dividieron: algunos aplaudieron el gesto como un estímulo al deporte y al orgullo local, mientras que otros lo calificaron de "corte de propaganda" y lo relacionaron con la reciente eliminación del Tri del torneo.
El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, limitó su pronunciamiento a describir el encuentro como un "reconocimiento al esfuerzo y la dedicación de Quiñones", subrayando el valor simbólico del futbolista para la comunidad regiomontana.
Analistas políticos y expertos en comunicación señalaron que la visita reaviva un debate de larga data sobre el papel de los deportistas en la agenda pública y el uso de su imagen para fines políticos, especialmente en momentos de alta visibilidad como el Mundial.
El desempeño de Quiñones, que mantuvo su nombre en la conversación pública aun después de la eliminación del Tri, se convirtió en el eje central de la polémica, evidenciando cómo el deporte y la política pueden entrelazarse en la esfera mediática mexicana.