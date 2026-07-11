¿Homenaje o propaganda? La reunión de Quiñones con el alcalde desata críticas

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La visita del máximo goleador del Tri, Julián Quiñones, al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, en plena resaca del Mundial 2026, desató una polémica que reavivó el debate sobre el uso de la imagen de los deportistas en la política local.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/07/2026 09:16 AM.
En México y editada el 11/07/2026 10:07 AM.