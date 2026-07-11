Caso Kenzo: necropsia de la UNAM confirma que el tigre murió por un balazo

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La necropsia preliminar realizada por la UNAM determinó que el tigre de Bengala Kenzo falleció por broncoaspiración de sangre tras una herida de bala en la cabeza, ocurrida durante el operativo de captura del 2 de julio en Tepetlaoxtoc, Estado de México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/07/2026 09:35 AM.
En México y editada el 11/07/2026 10:30 AM.