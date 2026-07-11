Huasteca potosina se planta ante Pemex: exigen territorio libre de fracking y explosivos

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Pemex envió un oficio a 17 municipios de la Huasteca potosina, incluido San Antonio, solicitando permiso para almacenar y consumir explosivos destinados a la exploración de hidrocarburos mediante fracturación hidráulica. Autoridades indígenas se reunieron y anunciaron su intención de declarar la región libre de fracking y prohibir el cambio de uso de suelo para estos fines.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/07/2026 09:37 AM.
En México y editada el 11/07/2026 10:55 AM.