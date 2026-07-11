“Ya estás en casa”: Sandra Cuevas celebra salida de su expareja bajo proceso judicial

En un video publicado en TikTok durante la madrugada del sábado 11 de julio, Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, anunció la liberación de Eduardo Pérez Tueme, empresario con quien mantuvo una relación sentimental y que estaba bajo proceso judicial por un presunto fraude que supera los ocho millones de pesos.
El mensaje, que acompañó la imagen de Cuevas abrazando a su expareja, decía: “Gracias a Dios y a la justicia mexicana ya estás en casa, ‘cara de perro’. Aquí termina mi misión. Vuela alto, campeón”. Con ello, la política buscó celebrar la decisión judicial que permitió que Pérez Tueme fuera puesto a disposición de un juez en Torreón, Coahuila, y posteriormente quedara en libertad.
La liberación se produce apenas días después de que Cuevas declarara públicamente que no tenía responsabilidad alguna en el proceso legal que enfrentaba Pérez Tueme y solicitara que su nombre dejara de asociarse al caso. En sus declaraciones previas, la exalcaldesa sostuvo que el litigio correspondía exclusivamente a las partes involucradas y que ella no participaba en los hechos investigados.
Según la Fiscalía General de Coahuila, Pérez Tueme fue detenido en la Ciudad de México en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por autoridades coahuilenses, por un presunto fraude que involucró inversiones vinculadas al senador de Morena Luis Fernando Salazar. Tras su detención, fue trasladado a Torreón para quedar a disposición de la autoridad judicial.
Tras publicar el video, Cuevas respondió a varios comentarios aclarando que el emotivo encuentro no significaba la reanudación de su relación sentimental con Pérez Tueme. Reiteró que su presencia obedecía al apoyo brindado durante el proceso legal, pero dejó entrever que el vínculo sentimental había concluido.
El caso vuelve a colocar a Sandra Cuevas en el centro de la conversación pública, ya que su vida sentimental ha sido objeto de escrutinio constante. Además de Pérez Tueme, la exalcaldesa ha sido vinculada a otras figuras controvertidas, como Alejandro “El Choko”, presunto líder del grupo delictivo La Chokiza; Giovanni Mata, alias “El Topo”, identificado como integrante de la Unión Tepito; y al actual director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava, aunque ambos negaron una relación formal.
En declaraciones recientes, Cuevas afirmó que entre sus exparejas también se encuentran dos políticos en funciones y un elemento de la Secretaría de Marina, y reiteró que no puede responder por las conductas de quienes fueron sus parejas, rechazando cualquier intento de vincularla con los procesos legales que ellos enfrentan.