“Ya estás en casa”: Sandra Cuevas celebra salida de su expareja bajo proceso judicial

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La exalcaldesa de Cuauhtémoc confirmó en TikTok la puesta en libertad del empresario Eduardo Pérez Tueme, investigado por un presunto fraude superior a ocho millones de pesos, y aclaró que el gesto no implica reavivar su relación sentimental.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/07/2026 09:28 AM.
En México y editada el 11/07/2026 10:26 AM.