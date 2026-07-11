“Mostraron el verdadero rostro de México”: Sheinbaum elogia misión de Yumare en Venezuela

Desde Zumpango, Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su agradecimiento al agrupamiento “Yumare”, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), por la ayuda brindada al pueblo venezolano tras los terremotos ocurridos el 24 de junio.
Sheinbaum destacó que el equipo Yumare estuvo presente durante quince días, proporcionando asistencia humanitaria, logística y médica a las comunidades afectadas. "Ustedes mostraron el verdadero rostro de México, un México solidario, fraterno y profundamente humanista, un México que entiende que ninguna vida es ajena y que el dolor de un pueblo hermano también nos convoca", afirmó la mandataria durante el evento.
La presidenta subrayó que la acción refleja la esencia del pueblo mexicano: "no dejar a nadie atrás, no abandonar a quien nos necesita, extender la mano sin preguntar de dónde viene la persona que la requiere".
El apoyo de Yumare incluyó la distribución de alimentos, agua potable, kits de higiene y la instalación de refugios temporales, así como la coordinación con autoridades locales para la evaluación de daños y la planificación de la reconstrucción.
Este gesto de solidaridad refuerza los lazos de fraternidad entre México y Venezuela, y se suma a las múltiples iniciativas internacionales de ayuda humanitaria que el país ha desplegado en los últimos años.