“Mostraron el verdadero rostro de México”: Sheinbaum elogia misión de Yumare en Venezuela

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció la labor del agrupamiento Yumare de la SEDENA, que brindó 15 días de asistencia a Venezuela después de los terremotos, resaltando la solidaridad y el humanismo del país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/07/2026 09:13 AM.
En México y editada el 11/07/2026 09:55 AM.