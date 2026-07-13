Sheinbaum critica cierre de EE. UU. a ganado mexicano y alerta impacto en precios

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La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de unilateral la medida de EE. UU. que mantiene cerrada la frontera para el ganado mexicano, señalando que perjudica tanto a los ganaderos de México como a los de Estados Unidos y eleva los precios de la carne. El gobierno mexicano anunció apoyos económicos y la puesta en marcha de una planta de moscas estériles para erradicar el gusano barrenador y buscar la reapertura comercial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/07/2026 01:05 PM.
En México y editada el 13/07/2026 10:28 AM.