CDMX pide devolver recursos del PRD no ejercidos y abre debate por manejo de dinero público

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La Cámara de Diputados de la Ciudad de México aprobó un exhorto para que el Instituto Electoral (IECM) reintegre a la Secretaría de Administración y Finanzas los fondos que el PRD no ejerció en 2025, con el objetivo de reincorporarlos a la hacienda pública y garantizar la anualidad presupuestal, la transparencia y la rendición de cuentas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/07/2026 08:30 AM.
En México y editada el 13/07/2026 08:36 AM.