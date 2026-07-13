Esteban Moctezuma inicia funciones como embajador de México en Bélgica y fortalece relación

...

El exsecretario Esteban Moctezuma presentó sus Cartas Credenciales al jefe de Protocolo belga, iniciando su gestión diplomática y prometiendo reforzar los lazos económicos y políticos entre México y Bélgica.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/07/2026 12:45 PM.
En México y editada el 13/07/2026 12:21 PM.