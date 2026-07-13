Esteban Moctezuma inicia funciones como embajador de México en Bélgica y fortalece relación

El exsecretario de Relaciones Exteriores, Esteban Moctezuma, inició oficialmente sus funciones como nuevo embajador de México en Bélgica al presentar la copia de sus Cartas Credenciales al jefe de Protocolo de la Cancillería belga, el embajador Pierre Cartuyvels, en una ceremonia protocolar que precede a la entrega formal ante el jefe de Estado.
El paso protocolario, realizado esta mañana en la sede belga, marca el primer acto oficial de la nueva misión diplomática y abre la puerta a la acreditación definitiva ante el rey de los belgas, según el procedimiento consuetudinario de la diplomacia internacional.
Moctezuma utilizó sus redes sociales para expresar su entusiasmo por la nueva etapa, declarando: "Comienzo esta nueva etapa con gran compromiso y la firme intención de fortalecer la relación bilateral entre México y Bélgica".
En su mensaje, el embajador subrayó la importancia de los lazos económicos entre ambas naciones, recordando que Bélgica se posiciona como el quinto inversionista europeo en México y que el comercio bilateral registra un crecimiento constante.
De cara a su gestión, Moctezuma señaló que enfocará sus esfuerzos en profundizar la cooperación en ámbitos de interés común, impulsando el diálogo político, generando oportunidades de inversión y ampliando el intercambio comercial entre los dos países.
Las autoridades mexicanas y belgas esperan que la nueva dirección diplomática contribuya a consolidar una agenda de colaboración más amplia, que incluya sectores como la tecnología, la energía limpia y la educación superior.