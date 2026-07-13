Exdirector de Pemex evita proceso por violencia vicaria tras perdón, pero sigue acusado

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Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, obtuvo el perdón de su esposa, María Felicia Jiménez Lavié, tras ser procesado por violencia familiar. La jueza Consuelo Adriana Correa Ortiz mantuvo la investigación por violencia vicaria, aunque la víctima no ratificó la denuncia, y estableció medidas cautelares contra el exfuncionario.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/07/2026 12:50 PM.
En México y editada el 13/07/2026 12:38 PM.