Exdirector de Pemex evita proceso por violencia vicaria tras perdón, pero sigue acusado

Víctor Rodríguez Padilla, quien fuera director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), recibió este lunes el perdón de su esposa, María Felicia Jiménez Lavié, en medio de un proceso penal por violencia familiar. La magistrada Consuelo Adriana Correa Ortiz, a cargo del caso, consideró la carta de perdón para no vincular al exfuncionario a proceso por violencia vicaria, pero mantuvo la acusación por violencia familiar y ordenó la aplicación de medidas cautelares.
Según documentos presentados en la oficialía de partes el 10 de julio, Jiménez manifestó su voluntad de detener el proceso penal contra Rodríguez Padilla, alegando que su prioridad es la estabilidad y el bienestar del núcleo familiar. No obstante, la jueza recordó que los delitos de violencia familiar y vicaria se persiguen de oficio, por lo que la investigación continuará.
La indagatoria se originó el 26 de junio, cuando la víctima difundió en su canal de YouTube un video tomado por una cámara de seguridad de la vivienda familiar. En el material, fechado el 3 de marzo de 2026, se observa a Rodríguez Padilla sujetar el cuello de Jiménez, golpearla repetidamente y jalarle el cabello, mientras su hijo menor presencia la agresión. La víctima intentó mantener activa la cámara mientras el agresor trataba de destruirla.
Jiménez declaró que la violencia física, psicológica y económica habría comenzado en 2022 y se intensificó cuando su esposo asumió la dirección de Pemex. La denuncia dio lugar a dos carpetas de investigación: una de oficio por la Fiscalía General del Estado de Morelos y otra ante el Ministerio Público de la Ciudad de México. La Fiscalía de Morelos otorgó medidas de protección a la víctima el 28 de junio.
El caso generó una fuerte condena de la Secretaría de la Mujer y de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien aseguró que no habrá trato preferencial para ningún servidor público involucrado en actos de violencia de género y que se aplicará el peso completo de la ley. Tras el escándalo, el gobierno federal canceló el nombramiento de Rodríguez Padilla como coordinador del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, cerrando su posibilidad de reincorporarse a la administración pública.
En la audiencia del 13 de julio, la jueza Correa Ortiz reiteró que, pese al perdón otorgado, Rodríguez Padilla deberá cumplir con las medidas cautelares establecidas, que incluyen prohibición de acercarse a la víctima y a su hijo, así como la presentación periódica ante la autoridad judicial.