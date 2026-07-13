CDMX amplía Hombres Bienestar: suma 20 mil beneficiarios y llega a 110 mil

...

El Gobierno de la Ciudad de México amplió el Programa Hombres Bienestar, incorporando 20,000 hombres de 60 a 64 años que podrán recibir 3,000 pesos cada dos meses; se detallan los requisitos y el proceso de inscripción.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/07/2026 11:25 AM.
En México y editada el 13/07/2026 10:55 AM.