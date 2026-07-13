CDMX amplía Hombres Bienestar: suma 20 mil beneficiarios y llega a 110 mil

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció ayer en la Magdalena Mixhuca la ampliación del Programa Hombres Bienestar, que ahora incorpora a 20,000 nuevos beneficiarios. Con esta medida, el número total de hombres de 60 a 64 años que reciben el apoyo económico de 3,000 pesos bimestrales asciende a 110,000, y se proyecta alcanzar los 154,000 al cierre de 2026.
El programa, creado a finales de 2024, tiene como objetivo avanzar hacia la universalidad del esquema de protección social para este segmento poblacional. Según el secretario de Bienestar e Igualdad Social, Pablo Yanes Rizo, “uno de cada dos hombres dentro del rango de edad objetivo ya recibe el apoyo”, lo que representa una inversión de 1,700 millones de pesos para este año.
Para inscribirse, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:
Brugada Molina subrayó que este esquema complementa la Pensión Mujeres Bienestar, otorgada por el Gobierno federal a mujeres del mismo rango de edad, y que ambos programas funcionan como antesala para la pensión constitucional que se otorga a partir de los 65 años.
Las autoridades instan a la población a estar atenta a los anuncios oficiales sobre nuevas fechas de inscripción y entrega de tarjetas, los cuales se difunden en los canales institucionales de la CDMX.