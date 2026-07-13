Morena en polémica: piden irse del país a quien no esté feliz y desatan críticas en redes

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Mitsuko Márquez, dirigente estatal de Morena, declaró que quienes no estén satisfechos con México deberían abandonar el país, generando polémica en redes y una respuesta defensiva de la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, quien negó vínculos con el crimen organizado y calificó la crítica como una ofensiva de la oposición.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/07/2026 08:04 AM.
En México y editada el 13/07/2026 08:18 AM.