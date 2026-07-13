México demandará a EE. UU. por 17 muertes en ICE; Sheinbaum convoca a todos los partidos políticos

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentará hoy denuncias formales ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y ante fiscalías estatales por el fallecimiento de 17 connacionales en territorio estadounidense, informó la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia matutina.
Entre los casos, la mandataria resaltó el más reciente: la muerte de un mexicano en Houston, cuyo deceso está bajo investigación por la autoridad local. Sheinbaum señaló que el propio gobierno estadounidense lleva a cabo indagaciones paralelas sobre los hechos.
Previo al anuncio, el canciller Roberto Velasco mantuvo una conversación directa con el embajador de EE. UU. en México para notificarle las acciones legales que emprenderá México en defensa de sus ciudadanos. Según Sheinbaum, el embajador se mostró “muy perceptivo” ante la preocupación mexicana por presuntas violaciones a los derechos humanos en los centros de detención migratoria y por los fallecimientos ocurridos durante operativos migratorios.
Las denuncias buscan exigir responsabilidades y garantizar la protección de los derechos humanos de los mexicanos en EE. UU. La presidenta enfatizó que este no es solo un asunto del Ejecutivo, sino una causa que debe unir a toda la sociedad mexicana. Por ello, hizo un llamado directo al Congreso de la Unión y a la Comisión Permanente para que, sin excepción, todos los partidos políticos presenten solicitudes de información y manifiesten su rechazo a las violaciones de derechos humanos que enfrentan los connacionales en Estados Unidos.
“No creo que a nadie le parezca bien esta situación”, afirmó Sheinbaum, instando a los legisladores de todas las fuerzas políticas a pronunciarse de manera conjunta.