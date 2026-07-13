México demandará a EE. UU. por 17 muertes en ICE; Sheinbaum convoca a todos los partidos políticos

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La Secretaría de Relaciones Exteriores presentará denuncias ante el Departamento de Justicia y fiscalías estatales de EE. UU. por la muerte de 17 mexicanos en centros de detención migratoria. La presidenta Sheinbaum pidió al Congreso y a todas las fuerzas políticas que se pronuncien y rechacen estas presuntas violaciones de derechos humanos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/07/2026 09:00 AM.
En México y editada el 13/07/2026 09:38 AM.