Félix Salgado Macedonio niega candidatura en Guerrero y pide frenar apoyo que lo destapa

Félix Salgado Macedonio actual senador con licencia, dejó claro que no participará en el proceso interno de selección de aspirantes a la gubernatura de Guerrero. La declaración se realizó durante las Jornadas en Defensa de la Soberanía Nacional, eventos que el propio Salgado describió como "muy bonitos" y que, según sus organizadores, no son mítines políticos.
Durante su intervención, Salgado aprovechó la presencia de la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, quien había llamado para sumarse a los actos en Taxco e Iguala. El senador, tras recibir la invitación, solicitó que los eventos se realizaran en sábado, fecha en la que se llevaron a cabo los actos.
El discurso incluyó críticas al gobierno de Estados Unidos, acusaciones de conspiración mundial y ataques a partidos tradicionales como PRI, PAN y MC. Asimismo, se realizó un concurso del Himno Nacional, con dos cantantes que entonaron la canción mientras Salgado exhortaba a los guerrerenses a no ceder ante presiones externas.
A pesar de los constantes gritos de "¡gobernador, gobernador!" por parte del público, Salgado reiteró que no se había inscrito para la candidatura y pidió a sus seguidores que detuvieran las arengas para evitar malentendidos con la dirigencia de Morena. También descartó la posibilidad de cambiar de partido o postularse como independiente, reafirmando su compromiso con la organización.
Las Jornadas, descritas por sus organizadores como una mezcla de actos patrióticos y de protesta, no contaron con la presencia de funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) que pudieran validar su carácter no proselitista.