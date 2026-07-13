Félix Salgado Macedonio niega candidatura en Guerrero y pide frenar apoyo que lo destapa

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Félix Salgado Macedonio, afirmó que no se inscribió en el proceso interno de Morena para aspirar al cargo de gobernador, pese a los constantes gritos de sus seguidores durante las Jornadas en Defensa de la Soberanía Nacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/07/2026 08:38 AM.
En México y editada el 13/07/2026 09:05 AM.