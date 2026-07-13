Azúcar mexicana vuelve a EE.UU.: Sheinbaum anuncia aumento histórico de exportaciones

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, anunció a través de sus redes sociales la recuperación del acceso de la industria azucarera mexicana al mercado de Estados Unidos, tras un proceso de diálogo bilateral iniciado a finales de 2025.
Según el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA), durante el ciclo 2026‑2027 el país requerirá importar hasta 1 152 mil toneladas de azúcar mexicana, lo que representa un incremento del 512 % respecto al ciclo anterior. El informe "Estimaciones de la Oferta y la Demanda Agrícola Mundial" publicado el 10 de julio de 2026 respalda esta cifra.
El Gobierno federal estima que este acuerdo podría traducirse en un ingreso adicional de 4 760 millones de pesos para la industria azucarera nacional, beneficiando directamente a aproximadamente 170 mil productores de caña de azúcar distribuidos en diversas regiones del país.
El acercamiento con Washington se gestó tras la visita de la secretaria de Agricultura de EE. UU., Brooke Rollins, a México en noviembre de 2025, lo que desencadenó una serie de conversaciones que culminaron en la decisión del USDA de elevar significativamente la estimación de importaciones.
Este anuncio llega en medio de una coyuntura de incertidumbre comercial, ya que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC) se encuentra bajo revisión y se prevé una nueva mesa de negociaciones a finales de julio que abordará aranceles al acero, la protección de la industria automotriz y medidas contra la entrada de productos chinos.
En este contexto, la apertura del mercado estadounidense al azúcar mexicana constituye uno de los primeros resultados concretos del reciente diálogo bilateral, ofreciendo mayor certidumbre a un sector estratégico para la economía rural y reforzando los lazos comerciales entre ambos países.