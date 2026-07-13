Azúcar mexicana vuelve a EE.UU.: Sheinbaum anuncia aumento histórico de exportaciones

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El Gobierno de México recuperó el acceso de la industria azucarera al mercado de EE. UU., con una proyección de importaciones de 1 152 mil toneladas para 2026‑2027, lo que podría generar 4 760 millones de pesos para 170 mil productores.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/07/2026 08:03 AM.
En México y editada el 13/07/2026 08:13 AM.