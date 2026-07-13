Sheinbaum desestima señalamientos de Salazar y ve contradicciones en caso “El Mayo”

...

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, contestó hoy a las declaraciones del exembajador estadounidense Ken Salazar, enfatizando que el diplomático no encontró indicios de vínculos entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y organizaciones criminales, y cuestionó la versión estadounidense sobre la captura de “El Mayo” Zambada.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/07/2026 09:06 AM.
En México y editada el 13/07/2026 09:40 AM.