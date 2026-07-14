Sheinbaum y Harfuch responden a audio de Marina del Pilar sobre presunta información al FBI

En la conferencia matutina del martes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, abordaron el polémico audio que muestra a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, supuestamente dispuesta a compartir información de las mesas de seguridad con un presunto informante del FBI.
Harfuch indicó que, tras un primer análisis, el contenido del audio no revela datos confidenciales que comprometan la seguridad del estado. Además, recordó que la gobernadora ya ofreció una explicación pública sobre el material difundido.
Sheinbaum, al ser cuestionada sobre la necesidad de mayor reserva en estas conversaciones, respondió que “todo el mundo lo escuchó”, aludiendo a la amplia difusión del audio. Señaló que el asunto está bajo revisión de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, aunque hasta la fecha no se ha confirmado la apertura de una investigación formal por parte de ninguna de las dos instancias.
El escándalo se originó el 22 de junio, cuando se difundió un primer audio en el que la gobernadora negaba haber buscado acuerdos “en lo oscurito” con EE. UU. El 13 de julio, el periodista Héctor de Mauleón reveló una segunda grabación en la que Marina del Pilar supuestamente muestra disposición a colaborar con un asesor externo del FBI y expresa preocupación por una posible orden de extradición.
El Partido Acción Nacional (PAN) ha exigido que la gobernadora solicite licencia al cargo mientras se aclara su situación jurídica, argumentando que el caso trasciende lo político y afecta la seguridad nacional.
Hasta el momento, ni el FBI ni el Departamento de Justicia han emitido una postura oficial sobre el contenido del segundo audio. Se espera que en los próximos días la FGR decida si abre formalmente una carpeta de investigación y que el gobierno de Baja California adopte medidas adicionales para garantizar que no se filtre información sensible de seguridad.