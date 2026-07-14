Sheinbaum y Harfuch responden a audio de Marina del Pilar sobre presunta información al FBI

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Durante la conferencia matutina, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y la presidenta Claudia Sheinbaum declararon que el reciente audio atribuido a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, no pone en riesgo información confidencial de seguridad. La FGR y el Departamento de Justicia de EE. UU. revisan el caso, pero aún no hay apertura formal de investigaciones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/07/2026 09:01 AM.
En México y editada el 14/07/2026 09:41 AM.