Nuevo rector en la Basílica de Guadalupe tras renuncia por polémica de limosnas y auditoría interna

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La Basílica de Guadalupe anunció el nombramiento del canónigo Daniel Villalobos Ortiz como rector, sustituyendo a monseñor Efraín Hernández Díaz, quien renunció en medio de denuncias de irregularidades en el manejo de donativos y recursos del santuario.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/07/2026 01:05 PM.
En México y editada el 14/07/2026 12:35 PM.