Nuevo rector en la Basílica de Guadalupe tras renuncia por polémica de limosnas y auditoría interna

La Oficina de Prensa de la Basílica de Guadalupe confirmó hoy el nombramiento del canónigo Daniel Villalobos Ortiz como nuevo rector del recinto religioso, en sustitución de monseñor Efraín Hernández Díaz. La designación se produce tras una serie de investigaciones eclesiásticas derivadas de denuncias por presunto desvío de limosnas y donativos del santuario.
En respuesta, la Arquidiócesis contrató a la firma Deloitte para una auditoría externa. Aunque la auditoría no se ha hecho pública, el arzobispo primado, Carlos Aguiar Retes, ordenó la restitución temporal de Hernández Díaz en mayo de 2026, al no encontrarse pruebas concluyentes que impidieran su regreso. Sin embargo, el 12 de julio el propio Aguiar Retes informó que el monseñor presentó su renuncia y será destinado a nuevas tareas pastorales.
Villalobos Ortiz nació en 1968 y fue ordenado sacerdote en 1998. Antes de incorporarse al Cabildo, desempeñó diversos cargos pastorales y fungió como vicario episcopal dentro de la Arquidiócesis Primada de México.
Se espera que la auditoría de Deloitte sea publicada próximamente, lo que permitirá esclarecer el manejo de los recursos y definir posibles medidas correctivas.