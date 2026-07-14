Toyota moverá parte de la Tacoma a Texas; Sheinbaum descarta impacto para México

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió en Palacio Nacional al presidente del Comité Económico México‑Japón y a representantes de la Federación Empresarial de Japón para discutir inversiones, destacar la presencia de 1,600 empresas japonesas que generan 350,000 empleos y responder al anuncio de Toyota de trasladar parte de su producción de la planta de Tijuana a EE. UU.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/07/2026 08:47 AM.
En México y editada el 14/07/2026 09:23 AM.