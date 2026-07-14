Toyota moverá parte de la Tacoma a Texas; Sheinbaum descarta impacto para México

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, recibió al presidente del Comité Económico México‑Japón, Seiji Kuraishi, a integrantes de la Federación Empresarial de Japón y al embajador Kozo Honsei. En la reunión se abordaron los planes de inversión de compañías japonesas en México y la reciente decisión de Toyota de trasladar parte de la producción de la camioneta Tacoma de su planta en Tijuana a Texas.
Sheinbaum resaltó que en el país operan 1,600 empresas japonesas, las cuales generan 350,000 empleos directos. Aseguró que el gobierno no tiene “preocupación” por el anuncio de Toyota, pues ya mantiene contacto con la automotriz para revisar el proceso y buscar “la mejor condición para los trabajadores”.
La Secretaría de Economía indicó que el ajuste será gradual y concluirá en 2030, mientras Toyota sigue evaluando el futuro de la planta. La compañía también anunció una inversión de 3,600 millones de dólares para ampliar su planta en San Antonio, Texas, lo que incluye el traslado paulatino de la producción de la Tacoma.
Sheinbaum descartó que la decisión responda a la negativa de Washington de prorrogar el T‑MEC y explicó que Toyota la describe como una “revisión global”. Además, subrayó que la empresa mantendrá su planta en Guanajuato, que emplea a 2,800 personas directamente y genera miles de empleos indirectos.
En otro punto de la agenda, la Secretaría de Economía adelantó que en los próximos días se anunciará una inversión de más de 500 millones de dólares por parte de otra empresa automotriz, sin precisar su identidad.
Los ministros de Exteriores de Japón y México, Toshimitsu Motegi y Roberto Velasco, acordaron reforzar la cooperación energética y económica ante la crisis provocada por la guerra en Oriente Medio y sus efectos en los precios del combustible. Ambos pactaron crear un marco de diálogo sobre seguridad económica y fortalecer la relación bilateral.
En otro tema de relevancia nacional, Sheinbaum se desmarcó del informe de la CNDH sobre el caso Ayotzinapa, indicando que su gobierno aún no conoce la fecha de publicación del documento de 867 páginas que será revisado por la Secretaría de Gobernación.