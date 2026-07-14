Víctor Rodríguez Padilla deja la cárcel y seguirá proceso por presunta violencia familiar

...

El juez de control de Morelos modificó la medida cautelar contra Víctor Rodríguez Padilla, permitiéndole salir de prisión mientras se sigue investigando el delito de violencia familiar contra su esposa, pese al perdón otorgado por la víctima.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/07/2026 11:50 AM.
En México y editada el 14/07/2026 12:05 PM.