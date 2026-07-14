Víctor Rodríguez Padilla deja la cárcel y seguirá proceso por presunta violencia familiar

Un tribunal de Morelos determinó que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, podrá salir de la cárcel bajo una nueva medida cautelar mientras continúa el proceso penal por presunto delito de violencia familiar contra su esposa, María Felicia Jiménez.
La decisión judicial se produce después de que la víctima expresara su voluntad de perdonar al acusado y solicitara el cese de la investigación. Sin embargo, la jueza señaló que la violencia familiar es un delito que se persigue de oficio; por lo tanto, la Fiscalía del Estado sigue obligada a investigar y a concluir el procedimiento, independientemente del perdón de la víctima.
En la audiencia de vinculación a proceso, la magistrada también descartó la acusación de violencia vicaria al considerar insuficientes los elementos presentados por la Fiscalía. Así, la investigación continuará exclusivamente por el delito de violencia familiar, con un plazo de tres meses para la conclusión de las indagatorias complementarias.
La defensa del exfuncionario denunció un “linchamiento mediático” y solicitó que se respeten la vida privada y el derecho a un juicio imparcial. Además, argumentó que Rodríguez Padilla, de 69 años, padece cáncer de próstata y otras afecciones de salud, por lo que pidió que se le permita cumplir el proceso bajo medidas cautelares alternativas o mediante mecanismos de justicia restaurativa.
El caso, que ganó notoriedad nacional tras la difusión de un video que supuestamente muestra al exdirector agrediendo a su esposa en su domicilio, sigue generando debate sobre la aplicación de la legislación en materia de violencia familiar y el alcance del perdón de la víctima en delitos de carácter público.