Hallan fosa clandestina con restos humanos en Los Cabos; autoridades ya investigan

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La Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur confirmó el hallazgo de una fosa clandestina en el sector La Ballena, Los Cabos, donde se encontraron restos humanos. Los cuerpos fueron trasladados al laboratorio forense para análisis antropológicos, criminalísticos y de ADN, con el objetivo de identificar a la víctima y esclarecer su muerte.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/07/2026 11:52 AM.
En México y editada el 14/07/2026 12:19 PM.