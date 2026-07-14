Hallan fosa clandestina con restos humanos en Los Cabos; autoridades ya investigan

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur dio a conocer el descubrimiento de una fosa clandestina en la zona conocida como La Ballena, dentro del municipio de Los Cabos. En el lugar se localizaron restos humanos que fueron inmediatamente acordonados y enviados al laboratorio forense para su procesamiento.
El hallazgo se originó tras la difusión en redes sociales de un reporte que alertaba sobre la posible existencia de cuerpos enterrados. Agentes de investigación acudieron al sitio, confirmaron la presencia de la fosa y, siguiendo el protocolo, iniciaron la recolección de evidencias y el levantamiento de los restos.
El personal de Servicios Periciales de la PGJE realizó el procesamiento del área, fijó indicios y trasladó los restos al laboratorio forense, donde se llevarán a cabo análisis antropológicos, criminalísticos y pruebas de ADN para determinar la identidad de la persona y las circunstancias de su fallecimiento. La Secretaría de Marina (Semar) colaboró proporcionando seguridad perimetral.
El colectivo “Madres Buscadoras de Los Cabos” informó que participó en la localización de la fosa y describió al fallecido como un hombre de varios meses de muerte, vestido con camisa blanca de manga larga, pantalón azul Levi’s y calcetines negros. Hasta el momento la PGJE no ha relacionado el caso con denuncias de desaparición ni ha señalado posibles responsables.
Las autoridades indicaron que la investigación continuará para identificar al difunto y buscar indicios de posibles fosas adicionales en la zona. El hallazgo se produce pocas semanas después de que la Fiscalía de Baja California anunciara la captura de Miguel “N”, alias “El Rodilla”, vinculado a fosas clandestinas en Mexicali, subrayando la persistencia del problema de desapariciones y enterramientos ilegales en el país.