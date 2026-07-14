Harfuch reporta baja en violencia y detenciones clave en estrategia nacional de seguridad en México

En la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó el balance de la Estrategia Nacional de Seguridad, señalando una disminución sostenida de la violencia y el fortalecimiento de la coordinación entre instituciones federales y estatales.
El funcionario destacó que la coordinación permanente entre la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y los gobiernos estatales ha permitido ejecutar operaciones de mayor precisión, logrando detener a generadores de violencia, desarticular células delictivas y debilitar su capacidad operativa y financiera.
Con estos resultados, Harfuch reiteró su compromiso de mantener el fortalecimiento de las capacidades de investigación y consolidar la colaboración entre los tres órdenes de gobierno para seguir reduciendo los índices de violencia en México.