Harfuch reporta baja en violencia y detenciones clave en estrategia nacional de seguridad en México

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la violencia ha disminuido de forma sostenida gracias a la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Fiscalía, Guardia Nacional, inteligencia y gobiernos estatales, y presentó operativos recientes en Tijuana, Hidalgo, Michoacán, Sinaloa, Veracruz y la captura de responsables del homicidio de la periodista Roxana Guzmán.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/07/2026 04:25 PM.
En México y editada el 14/07/2026 01:57 PM.