Crisis electoral en Michoacán: INE interviene tras destituciones y renuncias de consejeros

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó, en sesión extraordinaria, que la autoridad federal asuma temporalmente las facultades más urgentes del Instituto Electoral de Michoacán, después de que la entidad local quedara sin quórum al destituir a cuatro consejerías y registrar la renuncia de una quinta.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, explicó que la medida no busca sustituir al Órgano Público Local Electoral (OPLE) de Michoacán, sino evitar que se vulneren derechos fundamentales de la ciudadanía michoacana, como la realización de consultas a comunidades indígenas y la incorporación de los partidos nacionales Paz y Somos México al proceso electoral estatal.
La crisis se originó cuando el Congreso estatal nombró una vacancia en el Órgano Interno de Control del OPLE, lo que desencadenó la destitución de cuatro consejerías. Posteriormente, una quinta consejera renunció antes de concluir la investigación en su contra, dejando al organismo con apenas dos integrantes y sin capacidad para sesionar.
Ante esta situación, el INE activó la facultad de atracción prevista en la legislación electoral, permitiendo que la autoridad nacional tome decisiones inmediatas en materias que requieren atención urgente. Entre los temas pendientes se encuentran la solicitud de autogobierno del líder indígena Casimiro Leco y otras peticiones de comunidades originarias.
Una de las propuestas más controvertidas fue la de delegar la decisión sobre la comunidad de Cherán al Consejo Mayor del Gobierno Comunal. La consejera Carla Humphrey argumentó que tal medida vulneraría los derechos de la comunidad que busca la autodeterminación. La votación resultó 7-4 a favor de mantener la decisión, pero el consejero Uuc‑kib Espadas señaló que, según el reglamento, se requería una mayoría calificada de ocho votos, lo que no se alcanzó.
Tras el impasse, Taddei propuso suspender la votación y remitir el asunto al área jurídica del INE; sin embargo, los partidos políticos se opusieron. Finalmente, se acordó presentar una nueva propuesta que cumpla con el requisito de ocho votos para resolver la solicitud de la comunidad indígena.
Los representantes de los partidos Paz y Somos México agradecieron la intervención del INE, señalando que la medida evita que los procesos electorales queden congelados y permite que los nuevos partidos continúen su incorporación a nivel nacional de cara a las próximas elecciones.