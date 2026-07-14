Crisis electoral en Michoacán: INE interviene tras destituciones y renuncias de consejeros

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El Consejo General del INE aprobó que la autoridad nacional asuma las facultades urgentes del Instituto Electoral de Michoacán, tras la destitución de cuatro consejerías y la renuncia de otra, lo que dejó al organismo local sin quórum para sesionar y atender demandas de comunidades indígenas y la incorporación de nuevos partidos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/07/2026 08:59 AM.
En México y editada el 14/07/2026 09:49 AM.