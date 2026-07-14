INE lanza exhorto a MC y advierte posibles sanciones por violencia política de género

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El Consejo General del INE aprobó un exhorto con fecha límite al 17 de agosto para que Movimiento Ciudadano cumpla las resoluciones sobre violencia política de género y paridad sustantiva que lleva incumpliendo desde 2020.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/07/2026 08:59 AM.
En México y editada el 14/07/2026 11:19 AM.