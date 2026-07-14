INE lanza exhorto a MC y advierte posibles sanciones por violencia política de género

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó, en sesión reciente, lanzar un exhorto a Movimiento Ciudadano con plazo hasta el 17 de agosto para que subsane los incumplimientos que arrastra desde 2020 en materia de violencia política por razón de género y de paridad sustantiva en las candidaturas a gubernaturas.
El partido naranja es el único que, según el INE, se ha negado sistemáticamente a garantizar los derechos de sus militantes mujeres, pese a las resoluciones que obligan a modificar sus documentos internos y a establecer lineamientos claros para prevenir la violencia política y asegurar la paridad en las contiendas estatales.
Durante la sesión, los representantes de Movimiento Ciudadano optaron por ausentarse físicamente y participar de manera virtual, argumentando que las acusaciones son “arriesgadas” y “no reflejan la realidad”. Sin embargo, la consejera del INE, Carla Humphrey, recordó que el partido lleva “cinco años con ocho meses” sin cumplir con la modificación de sus estatutos y reglamentos internos, lo que constituye una “constante negativa” en el cumplimiento de las normas de igualdad de género.
Frente a la propuesta de la consejera Frida Gómez de suavizar la calificación del incumplimiento a “parcial”, el pleno mantuvo la postura de que Movimiento Ciudadano debe presentar, antes del 17 de agosto, los documentos revisados para su validación por parte del INE. Solo entonces se determinará si los pendientes, acumulados durante más de cinco años, quedan subsanados.
El exhorto representa el último intento del organismo electoral para obligar al partido a cumplir con la normativa de igualdad de género antes de que se apliquen sanciones más severas, que podrían incluir la suspensión de candidaturas o la imposición de multas.