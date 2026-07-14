Morena cierra filas con Marina del Pilar y rechaza acusaciones tras filtración de audios polémicos

En una conferencia de prensa, Arianna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena, defendió la actuación de su fuerza política ante la polémica generada por la filtración de audios de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. Los fragmentos, difundidos por medios internacionales como The New York Times, habían reavivado las acusaciones de que militantes del partido guinda actuarían como informantes para Estados Unidos.
Montiel Reyes afirmó que «las decisiones y posturas de Morena no se toman a partir de publicaciones periodísticas, ya sean nacionales o extranjeras». Ante la pregunta sobre la credibilidad de los medios que difundieron las acusaciones, la dirigente fue categórica: «el partido no comparte la visión de que sus militantes o representantes estén colaborando con intereses externos».
Según la dirigente, lo que se escucha en los audios corresponde a una conversación privada en la que la gobernadora explica temas relativos a la tramitación de su visado, sin que ello implique actos de colaboración con gobiernos extranjeros. Añadió que la difusión de esas notas no afecta la política interna de Morena y que «no es a través de los medios de comunicación que se rigen las acciones de carácter político».
Marina del Pilar, por su parte, insistió en que el material difundido es una conversación personal y que sus declaraciones han sido transparentes. La dirigencia del partido interpretó que el contenido de los audios no demuestra irregularidades, sino que responde a preguntas realizadas a la funcionaria, aunque algunos fragmentos resulten inaudibles.
Concluyendo, Montiel Reyes declaró: «Todos nuestros compañeros están muy comprometidos en la defensa de la soberanía nacional», desechando las versiones que apuntan a una política interna contraria a los principios del partido.