Morena cierra filas con Marina del Pilar y rechaza acusaciones tras filtración de audios polémicos

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Arianna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena, rechazó las acusaciones de que militantes del partido actúen como informantes de Estados Unidos, tras la difusión de audios de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. La dirigente sostuvo que las decisiones del partido no se rigen por publicaciones periodísticas y que los audios corresponden a una conversación privada sobre un visado, sin evidencia de colaboración con gobiernos extranjeros.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/07/2026 03:02 PM.
En México y editada el 14/07/2026 12:53 PM.