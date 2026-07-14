PRI rechaza llamado de Sheinbaum a la unidad y acusa intento de "blindaje político"

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El Partido Revolucionario Institucional (PRI) desestima la convocatoria de la presidenta Claudia Sheinbaum para unir a partidos y sociedad en defensa de los migrantes mexicanos en EE.UU., argumentando que busca desviar la atención de las investigaciones estadounidenses contra integrantes de Morena.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/07/2026 08:42 AM.
En México y editada el 14/07/2026 09:07 AM.