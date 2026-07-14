SCJN impide destitución de Samuel García mientras resuelve juicio político

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una suspensión que impide al Congreso de Nuevo León destituir o inhabilitar al gobernador Samuel García Sepúlveda mientras se resuelve la controversia constitucional 386/2026, sin paralizar el trámite del juicio político.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/07/2026 08:48 AM.
En México y editada el 14/07/2026 09:24 AM.