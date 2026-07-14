SCJN impide destitución de Samuel García mientras resuelve juicio político

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió el 13 de julio una suspensión que bloquea cualquier sanción derivada del juicio político contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda. La medida, contenida en la controversia constitucional 386/2026, impide la destitución o inhabilitación del mandatario hasta que el máximo tribunal resuelva el fondo del caso, aunque el procedimiento legislativo puede continuar su curso.
El proceso se originó cuando el partido Morena presentó, el 8 de junio, una denuncia que acusa a García de triangular cerca de 1,000 millones de pesos de recursos públicos hacia empresas vinculadas a su entorno familiar, incluyendo un despacho del padre del gobernador. La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el inicio del juicio político el 12 de junio, pese a la falta de pruebas concluyentes, lo que motivó al Ejecutivo estatal a interponer un amparo y, posteriormente, una controversia constitucional ante la SCJN.
El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de Nuevo León había concedido, el 11 de julio, un amparo provisional para frenar la votación del juicio político. La SCJN, sin embargo, precisó que la suspensión no detiene el trámite, sino que “no se ejecutará ninguna determinación derivada del proceso de juicio político” hasta que se resuelva el fondo.
El tribunal argumentó que, de no otorgarse la medida, se causaría un daño irreparable al titular del Ejecutivo estatal, pues el tiempo fuera del cargo no es recuperable. Asimismo, sostuvo que la suspensión protege la continuidad de la administración pública estatal y no afecta la seguridad ni la economía nacionales.
El actuario Juan José Morgan Lizárraga firmó la notificación en la Ciudad de México, y la resolución quedó publicada en la Lista Extraordinaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad. Ricardo Tamez, asesor jurídico del Congreso local, aclaró que la suspensión de la SCJN difiere del amparo local y que, en caso de que se dicte una destitución, su ejecución quedará suspendida.
Samuel García difundió la notificación en su cuenta de Instagram, señalando que la SCJN había admitido y suspendido el juicio político que le sigue la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León.