Senado avala ingreso de militares de EE.UU. armados para ejercicios con Sedena y Marina en México

El Senado mexicano autorizó el ingreso armado de 35 militares estadounidenses para participar en dos ejercicios de capacitación: el SOF 4, con 23 integrantes del Equipo 8 de los Navy SEALs, y el SOF 3, con 12 miembros del 7.º Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte.
Los decretos, emitidos el 10 de julio de 2026 y publicados el 14 de julio en el Diario Oficial de la Federación, se sustentan en el artículo 76 de la Constitución, que faculta al Congreso a aprobar el paso de tropas extranjeras por territorio nacional. Cada programa incluye fechas, rutas, sedes y la obligación de rendir cuentas ante el Senado una vez concluido.
SOF 4 – "Fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales" se desarrolló del 1 de agosto al 15 de octubre de 2026. La delegación ingresó en una C‑130 Hércules al Aeropuerto Internacional de Toluca y operó en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina (San Luis Carpizo, Estado de México), en la jurisdicción del Sector Naval de Ciudad del Carmen, Campeche, y realizó paracaidismo en Donato Guerra, Hidalgo y la CDMX.
SOF 3 – "Mejorar las Capacidades de las Unidades de Fuerzas Especiales" tuvo una duración más extensa, del 15 de julio al 15 de diciembre de 2026. La unidad estadounidense arribó a la Base Aérea de Santa Lucía y entrenó en el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales (Temamatla, Estado de México), en el Centro de Adiestramiento Regional de la I Región Militar (San Miguel de los Jagüeyes) y en la 1ª Zona Aérea Militar.
Ambos ejercicios fueron coordinados por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR). El informe del SOF 4 deberá ser presentado por SEMAR dentro de los 30 días hábiles posteriores a su conclusión, mientras que el reporte del SOF 3 corresponderá a SEDENA y se entregará en los 30 días naturales siguientes al término del programa.
La presidenta Claudia Sheinbaum firmó los decretos el 10 de julio, poniendo en vigor los permisos para la estancia temporal de personal militar estadounidense armado en territorio nacional.