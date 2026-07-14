Senado avala ingreso de militares de EE.UU. armados para ejercicios con Sedena y Marina en México

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El Senado de la República aprobó la entrada temporal de 35 militares de Estados Unidos, entre Navy SEALs y el 7.º Grupo de Operaciones Especiales, para dos ejercicios de adiestramiento que se llevarán a cabo de julio a diciembre de 2026 en varios estados de la República. Los decretos, publicados el 14 de julio en el DOF, establecen rutas, sedes y la obligación de que el Poder Ejecutivo entregue informes al término de cada programa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/07/2026 04:20 PM.
En México y editada el 14/07/2026 01:53 PM.