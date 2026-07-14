Senado exige justicia por la muerte de 17 mexicanos en custodia de ICE en Estados Unidos

La Cámara Alta de México condenó la muerte de diecisiete mexicanos en territorio estadounidense, hechos que presuntamente están relacionados con la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Mediante un pronunciamiento firmado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Mesa Directiva, los senadores exigieron que cada caso sea investigado de manera exhaustiva, imparcial y transparente, a fin de garantizar justicia a las víctimas y a sus familias.
El documento manifestó solidaridad con los familiares y subrayó que ningún connacional debe quedar desprotegido frente a posibles abusos de autoridad, uso desproporcionado de la fuerza o violaciones a los derechos humanos. Asimismo, respaldó las acciones legales y diplomáticas emprendidas por el Gobierno federal ante autoridades estadounidenses, y anunció que se solicitarán informes periódicos a las instancias competentes para dar seguimiento a las investigaciones y a la atención consular.
El Senado recordó que, si bien cada país tiene soberanía para definir sus políticas migratorias, ninguna estrategia de seguridad puede sobrepasar el derecho a la vida, el debido proceso y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por México y Estados Unidos. En la misma jornada, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, anunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores presentará denuncias ante el Departamento de Justicia de EE. UU. y fiscalías estatales, y que se impulsarán acciones civiles contra centros de detención donde se registraron varios fallecimientos.
Los legisladores enfatizaron que la protección de los mexicanos en el exterior es una prioridad del Estado y un tema de consenso entre todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara Alta. Destacaron la relación estratégica e histórica entre México y Estados Unidos, basada en millones de migrantes que contribuyen al desarrollo de ambos países, y reiteraron que el respeto a la dignidad y los derechos de la comunidad migrante es una obligación jurídica y moral.
El pronunciamiento fue suscrito por el presidente de la Jucopo, Ignacio Mier Velazco; la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez; y los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano. Con ello, la Cámara Alta fijó una postura institucional en respaldo de las familias de las víctimas y aseguró un seguimiento permanente a las investigaciones para evitar la impunidad y prevenir hechos similares en el futuro.