Senado exige justicia por la muerte de 17 mexicanos en custodia de ICE en Estados Unidos

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El Senado de la República condenó la muerte de 17 ciudadanos mexicanos en Estados Unidos y solicitó que cada caso sea investigado de forma exhaustiva, imparcial y transparente. El pronunciamiento, firmado por la Jucopo y la Mesa Directiva, respalda las acciones legales y diplomáticas del Gobierno mexicano y garantiza seguimiento a las investigaciones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/07/2026 08:45 AM.
En México y editada el 14/07/2026 09:19 AM.