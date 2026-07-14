Sheinbaum afirma que EE. UU. no ha entregado pruebas contra Rubén Rocha Moya

...

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que el gobierno estadounidense no ha proporcionado datos nuevos sobre la investigación que involucra al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve colaboradores, y subrayó que no se harán acusaciones sin pruebas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/07/2026 11:47 AM.
En México y editada el 14/07/2026 12:15 PM.