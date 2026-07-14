Sheinbaum afirma que EE. UU. no ha entregado pruebas contra Rubén Rocha Moya

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, confirmó que el gobierno de Estados Unidos no ha entregado pruebas ni información adicional respecto al caso que investiga la posible participación del exgobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios de su administración.
Al ser cuestionada sobre la reaparición del mandatario estatal, Sheinbaum indicó que no ha mantenido contacto con Rocha Moya desde su salida del cargo y que corresponde al propio político decidir su futuro. "No vamos a cubrir a nadie, eso es muy importante, pero tampoco vamos a acusar a nadie sin pruebas", enfatizó la mandataria.
Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que la investigación sobre la entrega a EE. UU. de Mauro Alberto Núñez, alias "El Jano", piloto del avión de Ismael "El Mayo" Zambada, está bajo la responsabilidad de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual proporcionará la información pertinente cuando esté disponible.
Sheinbaum reiteró que el gobierno mexicano seguirá cooperando con las autoridades estadounidenses dentro del marco legal, pero mantendrá una postura firme en defensa de la soberanía y la presunción de inocencia de los implicados hasta que existan pruebas concluyentes.