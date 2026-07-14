Sheinbaum reprocha a oposición falta de apoyo ante denuncias por abusos de ICE contra mexicanos

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, señaló este viernes que la oposición no ha respaldado su solicitud de que partidos políticos, el Congreso y la sociedad civil se pronuncien contra las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) contra ciudadanos mexicanos.
El llamado de Sheinbaum surgió después de que su gobierno anunciara la presentación de denuncias ante organismos internacionales por la muerte de diecisiete mexicanos a manos del ICE. En su intervención, la mandataria agradeció el apoyo del Senado, que emitió un pronunciamiento en defensa de los migrantes, pero denunció la ausencia de reacciones similares por parte de los partidos de oposición.
En particular, la presidenta criticó al líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, quien había lanzado críticas a su gestión horas antes de que el PAN y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) respaldaran el pronunciamiento del Senado.
Sheinbaum reiteró que la defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el extranjero es una responsabilidad compartida y llamó a que la oposición se una al esfuerzo para exigir al gobierno de EE. UU. el cumplimiento de los estándares internacionales de protección.
El gobierno federal ha señalado que continuará con las acciones legales y diplomáticas necesarias para que se investiguen los hechos y se sancione a los responsables, mientras que la oposición, según la presidenta, debe “dejar de politizar el tema y apoyar la causa de los mexicanos que sufren violaciones de sus derechos en territorio extranjero”.