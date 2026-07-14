Sheinbaum reprocha a oposición falta de apoyo ante denuncias por abusos de ICE contra mexicanos

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reprochó a los partidos opositores la falta de apoyo a su llamado para exigir respeto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos tras la denuncia de 17 muertes a manos del ICE.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/07/2026 04:45 PM.
En México y editada el 14/07/2026 04:19 PM.